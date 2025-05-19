Врачи центра Рошаля удалили у ребенка 15-сантиметровую кисту легкого

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 8-месячный мальчик с кистозным образованием в легком, которое было обнаружено во время воспалительного процесса, вызванного на фоне ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Киста размером 15 см занимала значительную часть верхней доли правого легкого. Новообразование сдавливало здоровую ткань органа и не давало ему полноценно расти и развиваться. Для проведения операции маленького пациента госпитализировали в отделение детской хирургии № 2.

«У ребенка имелся недиагностированный ранее порок развития легкого — кистозная мальформация. Для патологии характерны такие осложнения как рост кист и воспалительный процесс, что и произошло у ребенка. Мы выполнили ему торакоскопическую операцию: без разреза нам удалось аккуратно удалить кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого. Операция длилась около часа и прошла успешно», — рассказал заведующий отделением детской хирургии № 2 Никита Степаненко.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.