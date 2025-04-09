Врачи центра Рошаля спасли зрение подростку, не снимавшему линзы 3 месяца

Бригада скорой доставила в детский клинический центр им. Л. М. Рошаля 16-летнего юношу с жалобами на резкую боль в глазах, покраснение, слезотечение, светобоязнь, отек век и сильное помутнение зрения. В левом глазу специалисты диагностировали язву роговицы, а в правом — инородное тело в виде тканевой ворсинки, которое было частично покрыто вновь образованными тканями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мальчик признался, что в течение трех месяцев носил, не снимая, линзы, предназначенные для ежедневной замены. Пациента госпитализировали в отделение офтальмологии.

«На фоне язвы был высокий риск перфорации и расплавления слоев роговицы, что могло привести к тяжелому воспалению и даже слепоте. Мы незамедлительно провели интенсивную антибактериальную, противовоспалительную и корнеопротекторную терапии, включающие глазные капли, гели и субконъюнктивальные инъекции антибиотиков. Благодаря своевременно начатой терапии пациенту быстро стало легче, появилась положительная динамика, уменьшились боли и спал отек», — рассказала офтальмолог Ксения Тараскова.

На 7-й день лечения пациента выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо. В ближайшее время ему предстоит пройти реабилитацию и отказаться от контактных линз минимум на 6 месяцев. Врачи напоминают о важности соблюдения рекомендаций по ношению контактных линз. Их невыполнение может привести к серьезным осложнениям, вплоть до потери зрения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.