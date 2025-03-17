Врачи Центра Рошаля спасли зрение 4-летнему мальчику, которому нож попал в глаз

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 4-летний ребенок с тяжелой травмой глаза. Дома мальчик неосторожно взял в руки нож, в результате он вонзился ему в левый глаз, разрезав роговицу, радужку, хрусталик и часть структур глазного яблока, что вызвало тотальную отслойку сетчатки и потерю зрения. Пациента экстренно перевели в отделение офтальмологии для проведения хирургического вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы провели вмешательство в два этапа. В ходе первого этапа мы вошли в полость глаза, изнутри придали структурам глазного яблока правильное положение, убрали все погибшие ткани, в том числе, остатки поврежденного хрусталика, и вернули сетчатку в правильное положение. Также ввели в полость глаза лекарственные вещества, помогавшие предотвратить риск развития инфекции и удержать структуры глаза на месте. В ходе второго этапа мы дополнительно закрепили сетчатку в правильном положении, применив специальную ленту для фиксации и поддержки, что позволило нам добиться устойчивого результата без применения лазера, который часто используется в практике и вызывает острую воспалительную реакцию», — рассказал врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Сабир Казиев.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан. Врачам удалось спасти глаз и сохранить его зрительные функции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.