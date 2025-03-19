Врачи Центра Рошаля спасли мальчика, отравившегося снегом с химреагентами

После детского сада 5-летний мальчик решил попробовать снег на вкус рядом с проезжей частью. К сожалению, снег был обработан химическими реагентами, используемыми для обработки улиц. Спустя час мальчик пожаловался на боли в животе, а потом потерял сознание. Бригада скорой помощи экстренно доставила его в критическом состоянии в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. При поступлении у мальчика были выраженные признаки гипоксии: синюшность кожных покровов и снижение насыщения крови кислородом до 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В приемном отделении мы оказали ребенку экстренную помощь в противошоковой палате приемного отделения, стабилизировали его состояние, подключили к искусственной вентиляции легких и начали проводить интенсивную терапию. Анализ газового состава крови показал критически высокий уровень метгемоглобина — 75%, что является смертельным уровнем. С целью снижения уровня метгемоглобина ребенку потребовалось проведение заменного переливания крови. Благодаря быстрой реакции и слаженной работе нашей команды мы смогли снизить уровень метгемоглобина в крови до 7% в течение нескольких часов, затем уровень метгемоглобина достиг нормативных значений», — рассказал заведующий отделением реанимации № 2 Анатолий Крушельницкий.

Мальчику повезло, врачам удалось исключить развитие неврологических осложнений, которые обычно возникают на фоне химического отравления. После стабилизации состояния пациента перевели с аппарата ИВЛ на самостоятельное дыхание. В настоящее время он продолжает лечение в педиатрическом отделении центра и вскоре будет выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.