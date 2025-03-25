Врачи Центра Рошаля спасли 17-летнюю девушку от кровоизлияния в мозг

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 17-летняя девушка с жалобами на мучительные головные боли. При поступлении врачи выполнили компьютерную томографию и выявили угрожающий жизни диагноз — артериовенозную мальформацию головного мозга (АВМ) в состоянии разрыва. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

АВМ головного мозга — это аномалия, которая возникает, когда артерии и вены в мозге связаны напрямую, без нормального капиллярного кровотока между ними. Это заболевание крайне опасно, так как может вызвать кровоизлияние в структуры мозга. В связи с высоким риском повторного разрыва сосудов и кровоизлияния было принято решение об экстренной внутрисосудистой операции.

«Мы провели пациентке рентгенэндоваскулярную операцию — через небольшой прокол в бедренной артерии ввели катетер, который подвели к сосудам головного мозга. С помощью ангиографии для построения 3D-модели сосудов мы точно определили место расположения мальформации — связи между венами и артериями. Затем через микрокатетер мы ввели специальный клей в патологические сосуды, тем самым исключив их из кровотока», — сказал заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Операция прошла успешно. На данный момент девушка чувствует себя хорошо, восстанавливается в отделении нейрохирургии и готовится к выписке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.