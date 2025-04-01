Врачи центра Рошаля прооперировали 6-летнюю девочку с косоглазием

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в отделение офтальмологии на плановое хирургическое вмешательство поступила 6-летняя девочка с диагнозом содружественное косоглазие. Перед операцией девочка прошла курс аппаратного лечения для подготовки к хирургическому вмешательству, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы провели девочке операцию на одном глазу, в ходе которой ослабили внутреннюю мышцу и путем щадящего метода создания складки укоротили внешнюю мышцу. Операция прошла успешно, нам удалось скорректировать косоглазие. После вмешательства у пациентки осталось установочное движение глаз, что считается отличным показателем, учитывая ожидаемый послеоперационный спазм мышц. Девочке назначили годовой курс аппаратного лечения для адаптации мозга к новому положению глаз», — сказала офтальмолог-хирург Ксения Тарасова.

Сейчас с маленькой пациенткой все хорошо, ее выписали домой для прохождения дальнейшего аппаратного лечения. Через год врачи проведут повторное обследование для корректировки дальнейшего лечения. Исправление косоглазия часто требует многоэтапного подхода, что позволяет врачам контролировать процесс и минимизировать возможные риски.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.