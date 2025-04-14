Врачи центра Рошаля исправили воронкообразную деформацию грудной клетки подростка

В детский клинический центр им. Л. Р. Рошаля обратился 15-летний пациент с выраженной воронкообразной деформацией грудной клетки — это врожденный порок развития, при котором грудина и ребра вдавлены внутрь, что приводит к уменьшению жизненной емкости легких, сдавлению внутренних органов, в частности, сердца, и возникновению различных жалоб, включая болевой синдром, нарушения дыхания, аритмии и ощущение нехватки воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мальчика госпитализировали в отделение детской хирургии № 2 для проведения планового хирургического вмешательства.

«Мы выполнили коррекцию деформации грудной клетки с использованием малоинвазивного метода. В ходе вмешательства, через небольшой разрез с помощью торакоскопии мы создали безопасный «туннель», через который провели титановую пластину, которая будет поддерживать правильную форму грудины в течение четырех лет. После этого пластина будет удалена, а грудная клетка сохранит свою новую, ровную форму», — сказал заведующий отделением хирургии № 2 Никита Степаненко.

Операция прошла успешно. В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из Детского центра.

Малоинвазивные операции являются безопасными и менее травматичными методами хирургического вмешательства, после которых пациенты быстро восстанавливаются, поскольку такие процедуры вызывают минимальное повреждение тканей, приводя к снижению боли и сокращению времени на реабилитацию, что позволяет возвращаться к обычной активности в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.