Врачи центра крови Подмосковья назвали 3 главных принципа ЗОЖ для доноров

Донорство крови — шаг не только к спасению жизней, но и забота о собственном здоровье. Специалисты Московского областного центра крови рассказали о важных принципах ЗОЖ для доноров, чтобы помогать другим и достичь долголетия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Образ жизни донора – необходимое условие для хорошего самочувствия до и после донации. Правильное отношение к здоровью — это соблюдение всех элементов ЗОЖ и мониторинг собственного самочувствия», — сказала врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Ольга Макарова.

Она добавила, что тремя главными принципами ЗОЖ являются рациональное питание, спорт и физическая активность, а также полноценный сон и отказ от вредных привычек. Сформировать ежедневный правильный рацион для себя и семьи позволит метод правильной тарелки (она делится на 3 сектора: 1/2-овощи и зелень, 1/4-белки, 1/4-медленные углеводы). Спорт и восьмичасовой сон помогут восстановиться, укрепить сердечно-сосудистую систему, снизить риск возникновения ожирения. Сохранить здоровье помогут и регулярный профосмотр и диспансеризация.

Важно не заниматься самолечением, соблюдать схемы приема препаратов, вовремя вакцинироваться, соблюдать физическую и психологическую гигиену.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона