Врачи центра им Рошаля провели уникальные операции детям из семейного центра

В семейном центре «Сергиево-Посадский детский» выездную консультацию для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, провел заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов. По итогам осмотра трое детей с серьезными деформациями опорно-двигательного аппарата получили направление на госпитализацию в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

У двух мальчиков были деформированные стопы, что значительно затрудняло их ходьбу, а у девочки обнаружилась лучевая косорукость, мешающая нормальной жизни и затрудняющая даже прием пищи.

«В нашем Центре мы провели реконструктивные операции на стопах у мальчиков, которые помогут им носить обычную обувь без боли и предоставят уверенную походку. Девочке мы выполнили операцию на кистевом суставе, благодаря которой она сможет самостоятельно выполнять простые действия, такие как держать ложку во время еды. Эти дети нуждаются в нашей поддержке, и мы были рады им помочь. Операции прошли успешно, и маленькие пациенты уже выписаны», — сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов.

Подобные хирургические вмешательства у сложных пациентов, в том числе с сопутствующими заболеваниями, в России осуществляют лишь несколько центров. Благодаря проведенным операциям мальчики смогут ходить без боли и дополнительной опоры, а девочка научится самостоятельно есть, что значительно улучшит их качество жизни и позволит им стать более независимыми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.