Врачи центра им Рошаля прооперировали 3-месячного ребенка с сужением мочеточника

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля планово поступил 3-месячный пациент с нарушением работы почек. В ходе обследования был поставлен диагноз — уретерогидронефроз, состояние, когда нарушается отток мочи из почки вследствие сужения мочеточника. Впоследствии эта проблема может привести к развитию острого воспалительного процесса в почке, нарушению работы почек, сморщиванию и потере функции почки. Пациента госпитализировали в отделение урологии-андрологии для проведения операции с использованием новых технологий, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«После поступления пациента госпитализировали в отделение детской урологии и андрологии. В ходе рентгенэндоваскулярного вмешательства мы ввели цистоскоп, тонкую трубку с камерой, через уретру в мочевой пузырь, затем провели под визуальным контролем проводник и катетер в мочеточник, а потом и в почечную лоханку. После установили баллончик и выполнили расширение сужения мочеточника. У ребенка было очень прочное сужение в этой области. Особенностью операции было проведение баллонной дилатации с применением инновационного метода рассечения сужения мочеточника проводником», — сказал заведующий отделением рентгенэндоваскулряных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Малоинвазивная операция длилась около часа и прошла успешно. На данный момент с пациентом все хорошо, его выписали на домой на амблуаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.