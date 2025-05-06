Врачи центра им Рошаля извлекли 15-сантиметровую ложку из желудка девочки

В детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка, которая случайно проглотила ложку. Ею она пыталась достать кусок яблока, который застрял у нее в горле. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Незамедлительно врачи провели обзорную рентгенографию органов брюшной полости и подтвердили наличие инородного тела в проекции желудка. Девочку госпитализировали в хирургическое отделение.

«Во время операции с помощью видеоскопа мы осмотрели пищевод и желудок пациентки — 15-сантиметровая ложка стояла в распорку: тонкой частью упиралась в стенку желудка, а широкой частью уходила в луковицу двенадцатиперстной кишки. Эндоскопической петлей мы извлекли ложку из луковицы двенадцатиперстной кишки, а после эндоскопическими щипцами по типу «крысиный зуб» протянули ее до глотки. После этого хирургическим зажимом мы полностью извлекли инородное тело из организма девочки. Операция длилась около часа и прошла успешно», — рассказала врач-эндоскопист Дарья Степаненко.

Специалист предупреждает, что при длительном нахождении металлического инородного тела в желудке могут возникнуть такие серьезные осложнения, как пролежень, перфорация стенки желудка или непроходимость. Однако, к счастью, девочке повезло, и ложка не успела причинить вред организму. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.