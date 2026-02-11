Врачи центра Бакулева провели бесплатные консультации для жителей Клина

Более 70 жителей Клина прошли бесплатное обследование у специалистов центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева 10 февраля в поликлинике №2.

Выездная консультация специалистов центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева состоялась 10 февраля в поликлинике №2 Клина. Более 70 жителей округа в возрасте от 40 до 80 лет получили консультации и обследования по направлениям врачей первичного звена.

Четыре врача центра осматривали пациентов, чтобы определить необходимость госпитализации или хирургического лечения. Некоторые посетители получили рекомендации по медикаментозному лечению, другим провели УЗИ сосудов шеи. Центр специализируется на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, аритмии, кардиомиопатии, а также последствия инфарктов и инсультов.

Обследования проводятся по месту жительства, а лечение — по бюджетным квотам. Выезды специалистов проходят раз в квартал. Одна из участниц консультации, 77-летняя Татьяна Марюрихина, отметила, что такие мероприятия особенно важны для пожилых людей, которым сложно ездить в Москву. В ее случае врачи подтвердили, что операция не требуется, и дали рекомендации по лечению аритмии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.