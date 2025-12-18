Врачи Ступинской больницы удалили опухоль у основания черепа 69-летнему пациенту

Врачи Ступинской больницы в Подмосковье успешно провели операцию по удалению остеомы у основания черепа у 69-летнего мужчины, который обратился с жалобами на хронический насморк, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Ступинскую больницу поступил 69-летний мужчина с жалобами на хронический риносинусит и заложенность носа. При подготовке к операции врачи провели компьютерную томографию, в ходе которой обнаружили доброкачественную опухоль — остеому размером 20 мм в верхнем носовом ходе у основания черепа.

Заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков пояснил, что из-за сложного расположения новообразования требовалась особая аккуратность, так как неосторожные действия могли привести к утечке спинномозговой жидкости и серьезным осложнениям. Для обеспечения доступа врачи выполнили полисинусотомию — вскрытие и очищение воспаленных пазух носа, после чего успешно удалили остеому.

По словам врача, операция прошла без осложнений, а опухоль направили на биопсию. Новообразования такой локализации могут вызывать нарушения обоняния. После лечения пациента выписали домой.

