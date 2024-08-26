Врачи-стоматологи устроились в Раменскую поликлинику по губернаторской программе

Двое врачей-стоматологов трудоустроились в Раменском округе благодаря губернаторской программе. Татьяна Ванникова вместе с семьей переехала в Раменский округ из Кисловодска. За плечами медика — многолетний опыт работы в лечебных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Нас очень хорошо встретили в Раменском. Предложили работать в Речицах. Сюда приходит много пациентов, на приеме бывает 15-18 человек в день. Обращаются и взрослые, и дети. Мы оказываем терапевтическую и хирургическую стоматологическую помощь», — рассказала Ванникова.

Андрей Иванов также пополнил ряды новых специалистов Речицкой больницы.

«Решил пойти по стопам родителей и выбрал профессию стоматолога. Современная медицина быстро шагнула вперед, нужно постоянно развиваться, изучать новые технологии лечения и зубопротезирования. Но главное, что есть близкий человек рядом, который всегда может подсказать, поделиться опытом», — отметил Иванов.

Новые врачи получают государственную поддержку от губернатора Московской области. Это компенсация оплаты аренды жилья и возможность получить земельный участок по программе «Земля врачам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.