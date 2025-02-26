Врачи стационаров МОЦОМД выходили и вылечили младенца с экстремально низким весом

Недоношенный мальчик, родившийся на 32 неделе, с задержкой внутриутробного развития и весом 900 граммов, поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТН) в тяжелом состоянии из операционной. Тяжесть состояния была обусловлена дыхательными, неврологическими и метаболическими нарушениями, дистрессом плода, легкой асфиксией при рождении, недоношенностью и экстремально низкой массой тела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Врачи обеспечили ему круглосуточное наблюдение, респираторную поддержку и медикаментозное лечение, направленное на стабилизацию жизненно важных функций.

«Первостепенная задача наших врачей — сохранить жизнь недоношенного малыша в самые сложные для него первые минуты, часы, дни… В первую очередь, необходимо сохранить температуру тела ребенка. Это называется «температурная цепочка» — транспортировка ребеночка из операционной или родильного зала в отделение реанимации так, чтобы у него не снизилась температура тела, для этого в родильном доме малышу предоставляется первый «транспорт» — транспортный кювез. Также необходимо обеспечить недоношенному малышу дыхательную поддержку. У таких детей легкие еще незрелые, альвеолы слипаются после первого вздоха», — рассказала заведующая отделения ОРИТН Люберецкого роддома МОЦОМДа, врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Геркушенко.

Отделение реанимации оснащено современной аппаратурой для выхаживания и оказания помощи таким деткам .

Особое внимание уделялось питанию и уходу за ребенком, чтобы обеспечить оптимальные условия для его роста и развития. Новорожденные дети в реанимации получают очень важное для них грудное молоко, которое мамы приносят в сцеженном виде.

«Задача акушера-гинеколога — родоразрешить пациентку с максимально приближенным к доношенному сроком беременности, но если ребенок все-таки родился раньше и даже намного раньше положенного срока, наши коллеги-неонатологи помогают недоношенному ребенку справиться в этой сложнейшей ситуации, в которой он оказался из-за тех или иных проблем со здоровьем у женщины во время беременности», — подытожила специалист.

Для дальнейшего лечения малыш с мамой был переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПНД — заведующая Подкорытова Ольга Юрьевна) детской больницы МОЦОМД, где врачи-неонатологи оказали ему специализированную медицинскую помощь по основному заболеванию и продолжили выхаживание.

Таким образом, совместные усилия специалистов центра и комплексный подход позволил преодолеть критический период и добиться положительной динамики для здоровья ребенка. Сейчас мальчик полностью здоров и выписан под наблюдение врача-педиатра по месту жительства.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.