Врачи Солнечногорской больницы помогли женщине стать мамой в шестой раз

В акушерском отделении Солнечногорской больницы 39-летняя женщина стала мамой в шестой раз. В результате кесарева сечения на свет появилась здоровая девочка весом 3400 граммов и ростом 52 сантиметра. Девочку назвали Валерией. В семье уже воспитываются четыре девочки и один мальчик.

Заведующая акушерским отделением Анна Самко отметила, что это было пятое кесарево сечение у пациентки, что значительно увеличивает риски и требует высокого профессионализма медицинской команды. Она подчеркнула, что операция была тщательно спланирована и прошла без осложнений. Четверо других детей также появились на свет в этом медицинском учреждении.

Сейчас мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения региона. Также действует единый кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03, звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.