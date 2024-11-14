Врачи Сергиева Посада спасли мужчину, ногу которого повредил мотокультиватор

В Сергиево-Посадскую больницу поступил 74-летний мужчина в тяжелом состоянии с сильно поврежденной ногой, буквально «намотанной» на плуг мотокультиватора. Травма произошла, когда он занимался вспашкой земли на дачном участке. Нога попала во вращающийся механизм по неосторожности. Проведенная диагностика установила открытый оскольчатый перелом костей правой голени со смещением обломков, рваную рану бедра и обширную лоскутную рану левой голени. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В больницу мужчину доставили вместе с плугом культиватора. На момент поступления нога была холодной и посиневшей, так как кровь в конечность не поступала.

«Состояние пациента было тяжелым. Мы провели срочную операцию, в ходе которой промыли раны и закрепили отломки костей правой голени в анатомически правильном положении с помощью аппарата внешней фиксации. Также восстановили кровоток и устранили сдавление сосудов. После хирургического вмешательства провели противовоспалительную терапию, чтобы начался процесс заживления ран. Затем выполнили второй этап оперативного лечения — остеосинтез. Для этого закрепили кости правой голени титановой пластиной. Ее удалось установить через маленький разрез. В результате мы смогли сохранить двигательную функцию ноги», — рассказал врач-травматолог-ортопед Игорь Кучерявый.

В настоящее время мужчина выписан домой на амбулаторное лечение. Ему предстоит реабилитация в условиях поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.