Врачи Рузы рассказали, как вакцинация от пневмококка поможет укрепить иммунитет

Вакцинация от пневмококка является важной мерой профилактики, которая помогает защитить здоровье, особенно среди самых уязвимых групп населения. Пневмококк — это бактерия, способная вызывать множество серьезных заболеваний, включая пневмонию, менингит, синусит и отит. Эти инфекции могут быть особенно опасны для детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцинация от пневмококка стимулирует иммунную систему, «обучая» ее распознавать и успешно бороться с инфекцией. Вакцина содержит убитые или ослабленные бактерии, благодаря чему происходит активация иммунного ответа. После введения вакцины организм начинает вырабатывать антитела — специальные белки, которые способны распознавать и нейтрализовать пневмококковые бактерии в будущем», — отметил заведующий терапевтическим отделением — врач-терапевт Марина Козлова.

После вакцинации организм запоминает структуру пневмококка и при повторном контакте с этим патогеном способен быстро и эффективно реагировать — это помогает предотвратить развитие заболевания или сделать его течение менее тяжелым.

Для получения направления на вакцинацию от пневмококковой инфекции необходимо обратиться к участковому педиатру или терапевту.

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«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.