Врачи рассказали об ограничениях в лакомстве мороженым

Диетологи советуют есть одно мороженое через день

Диетологи советуют есть одно мороженое через день или три порции в неделю, пишет РИА Новости .

«Если у вас нет проблем с здоровьем, нет проблем с органами пищеварения — ешьте одно мороженое через день, это три штуки в неделю», — сообщила диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

При производстве лакомства используют сахар, сливки и даже пальмовое масло. Поэтому людям с заболеваниями органов пищеварения нужно быть особенно осторожными, отметила специалист.

«Сахар, плюс жир, плюс холод… дают спазм, спазм и проблемы для желудка», предостерегла Пичугина.