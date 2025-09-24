Врачи Раменской больницы встретились со старшеклассниками

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан, заместитель главного врача по медицинский части Елена Шатрова и заведующий хирургическим отделением Бронницкой больницы Николай Аберясев совместно со старшеклассниками Ильинской СОШ № 25 и Власовской СОШ № 13 стали участниками мероприятия «Герои нашего двора», который прошел в ДК «Победа» в поселке Удельная, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отвечая на вопросы юных собеседников про оказание помощи пострадавшим в Курской области и работе во время эпидемии Covid-19, специалисты больницы вспомнили интересные факты из личной биографии, рассказали, что привело их в профессию и поделились воспоминаниями о студенческих буднях. В ходе встречи был затронут широкий круг вопросов — от самой первой самостоятельной операции до наиболее запомнившихся пациентах.

«Встреча получилась очень теплой, искренней и эмоциональной. Такие мероприятия — это отличная возможность дать ребятам составить собственное представление о различных профессиях», — отметил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.