Врачи Раменской больницы стали победителями премии «Подмосковный врач»

В Московской области уже третий год подряд проводится ежегодная профессиональная премия для медицинских работников — «Подмосковный врач». Согласно условиям конкурса, в нем могли принять участие специалисты со всей Московской области, имеющие медицинское образование и стаж работы в медицинских организациях Минздрава МО не менее 10 лет, передает п

Конкурсные испытания включали в себя компьютерное тестирование, выполнение заданий на компьютере и решение ситуационных задач, которые позволили более объективно оценить работу медицинского работника. Победителей определяла экспертная комиссия, в которую входили главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медицинские специалисты из больниц Московской области.

Среди победителей премии «Подмосковный врач» три специалиста Раменской больницы:

Ирина Леонова — врач-терапевт Раменской городской поликлиникой № 1;

Наталья Наволокина — врач-невролог неврологического отделения Раменской больницы;

Наталья Ерохина — врач-терапевт участковый Островецкой врачебной амбулатории.

«Принимала участие в подобном конкурсе впервые. Было не просто, мы проходили разные конкурсные испытания, которые оценивали эксперты. Несомненно, это замечательный опыт, однако стать победителем — это что-то особенное! Для меня победа в конкурсе означает, что мой труд и усилия были оценены, и это приносит особую радость и удовлетворение», — рассказала врач-невролог Наталья Наволокина.

Премии «Московский врач», «Московский фельдшер» и «Московская медсестра/медбрат» были учреждены Министерством здравоохранения Московской области. Победители получат единовременную выплату в размере 180 тыс. рублей, которая будет выплачена всем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.