Врачи предупредили о страшных последствиях купания в августе

Купание в августе может привести к заражению стафилококком

Медики предупредили, что в августе купание в водоемах может привести к заражению стафилококком, кишечной палочкой и другими инфекциями, сообщает SHOT .

Любителей купания в последнем летнем месяце может ждать риск подхватить инфекции желудочно-кишечного тракта, глаз, ушей и кожи. Это возможно, так как увеличение температуры и цветение воды содействуют активному размножению бактерий и водорослей, что, в свою очередь, образовывает идеальную среду для кишечной палочки, стафилококков, амеб и т. д.

Из-за указанных факторов при купании в августе человек может заработать не только отравление, но еще и заражение бактериями и нарушение работы печени.

Кроме того, в августе, по словам врачей, резко увеличивается количество случаев переохлаждения и судорог.