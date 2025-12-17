Врачи предупредили о риске сердечных заболеваний из-за умственной нагрузки

Длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии, аритмии и ишемии сердца, рассказали врач-терапевт Андрей Кондрахин и психиатр Елизавета Жесткова, сообщает «Вечерняя Москва» .

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что чрезмерная умственная нагрузка не вызывает напрямую болезни сердца, но может спровоцировать изменения в организме, приводящие к серьезным недугам. По его словам, постоянное напряжение центральной нервной системы увеличивает выработку гормонов стресса и кровообращение. Организм начинает испытывать хроническую усталость, что перегружает его.

«При высокой и постоянной умственной нагрузке развивается синдром хронической усталости, который перегружает организм», — отметил Кондрахин.

В результате у человека могут возникнуть проблемы с сердцем, такие как хроническое высокое давление, изменения в сосудах, атеросклеротические бляшки и ишемия. Кондрахин подчеркнул, что эти процессы могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова добавила, что недостаток отдыха, сна, физической активности и общения ухудшает психологическое состояние и когнитивные функции, что также негативно сказывается на работе сердца. По ее словам, такие состояния могут привести не только к ишемии, но и к инсульту или инфаркту.

Для профилактики врачи рекомендуют комплексный подход, включающий полноценный отдых, физическую активность и сбалансированный режим труда и отдыха.

