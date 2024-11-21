Врачи Подольска внедрили новый метод лечения гнойного воспаления пазух носа

В Подольскую больницу поступил 30-летний мужчина с жалобами на длительную головную боль слева в области лба и периодические выделения из носа. Проведенная диагностика выявила у него полуторасантиметровый полип в полости носа и хроническое гнойное воспаление придаточных пазух в стадии обострения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На первом этапе лечения ему под местной анестезией выполнили пункцию лобной пазухи и освободили ее от гнойного содержимого. На следующем этапе под наркозом с помощью эндоскопического оборудования выполнили эндоназальную фронтотомию — удалили полип, затрудняющий отток содержимого из лобной пазухи, вскрыли, промыли и санировали ее, расширили выводной проток. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно.

«Эндоназальная фронтотомия — наиболее современный метод хирургического вмешательства, позволяющий обойтись без разрезов, проколов и риска кровотечений — выполнена в нашем отделении впервые. Наши специалисты применили новый метод лечения после недавнего обучения. Ранее аналогичные вмешательства выполнялись с помощью широкого разреза в области брови и лба, и сопровождались длительным восстановлением», — рассказал заведующий лор-отделением Подольской областной клинической больницы, врач-оториноларинголог Артем Гербергаген.

Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.