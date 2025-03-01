Врачи подмосковного центра Рошаля спасли ребенка с редким пороком сердца

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля планово поступил 4-летний мальчик. Ребенок жаловался на затрудненное глотание, что вызывало у него проблемы с приемом пищи. Семья проходила обследования в различных больницах, где ему ставили разные диагнозы, но в итоге его направили в детский центр, где ему диагностировали «сосудистое кольцо». Это аномалия развития строения аорты и ее ветвей, у мальчика между ветвями аорты попадали пищевод и трахея. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В случае нашего пациента на фоне артериального давления пищевод подвергался сжатию, что вызывало значительные неудобства при глотании. Команда кардиохирургов центра провела сложную операцию по пересадке аномально расположенной подключичной артерии. В ходе открытой операции хирурги пересекли артерию и пересадили ее в правильное положение, освободив пищевод. Операция длилась около двух часов и прошла успешно. На данный момент с пациентом все хорошо, его выписали», — сказал главный внештатный специалист кардиохирург Московской области Андрей Свободов.

Врачи напоминают, что подобные операции рекомендуется проводить как можно раньше, чтобы избежать серьезных осложнений, связанных с давлением на пищевод. В данном случае операция была выполнена вовремя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.