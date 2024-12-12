Врачи подмосковного центра им Рошаля спасли девочку после ДТП

В детский клинический центр имени Л. М. Рошаля экстренно доставили 16-летнюю девочку после ДТП, в результате которого она получила ушиб головного мозга, гематому лобной области и рваную рану левого коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При поступлении девочка находилась в критическом состоянии, была в коме и дышала с помощью ИВЛ. Рентген выявил гематому объемом 15 мл. Для защиты и восстановления головного мозга пациентку ввели в медикаментозную кому. Спасением девочки занималась мультидисциплинарная команда врачей, в которую входили травматологи-ортопеды, неврологи, реаниматологи, нейрохирурги и специалисты по реабилитации. Девочке была выполнена операция по пластике связок коленного сустава. Ранняя реабилитация началась еще в отделении реанимации, врачи проводили специальные массажи и лечебную гимнастику, что стало ключевым моментом в ее выздоровлении», — сказала главный врач Детского центра Татьяна Шаповаленко.

Спустя 6 дней девочка начала приходить в сознание, дышать самостоятельно и выполнять указания врачей. Ее перевели в нейрохирургическое отделение, где продолжили восстановительные процедуры.

Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей она быстро пошла на поправку и вскоре была выписана домой здоровой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.