Врачи Подмосковья вытащили зубную щетку из желудка 16-летней девушки

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 16-летняя девушка с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота. Проведенное обследование выявило у нее в желудке инородное тело — зубную щетку. Пациентка объяснила, что случайно проглотила ее, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Под наркозом мы извлекли зубную щетку через пищевод с помощью специального эндоскопического инструмента «Корзина Дормиа». Операция длилась 30 минут и прошла успешно. Эндоскопический метод позволяет безопасно и без разрезов извлекать инородные тела через естественные отверстия. После таких вмешательств не возникает осложнений, и пациенты быстро восстанавливаются», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.

Сейчас девушка выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к обычной жизни.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.