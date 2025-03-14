Врачи Подмосковья выполнили успешную операцию пациентке после ДТП

В клинической больнице Ленинского округа врачи провели успешную операцию 31-летней пациентке, которая попала в дорожно-транспортное происшествие. Несчастный случай произошел в поселке Боброво, ее сбила и переехала ГАЗель, когда она переходила внутридворовую дорогу. В ходе проведенной экстренной диагностики, выяснилось, что она получила серьезные травмы со множественными закрытыми переломами костей таза со смещением костных отломков. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова со ссылкой на сотрудников медицинского учреждения.

«Параллельно с оказанием противошоковых мероприятий пациентке была проведена установка аппарата внешней фиксации, который позволил стабилизировать костные отломки. Спустя 14 дней, как только повреждение кожи зажило, исключив воспаление в зоне хирургического вмешательства, комбинированной бригадой был проведен второй этап операции — через мини-доступы осуществлена закрытая репозиция отломков с устранением всех смещений костей лонного сочленения, седалищной кости и костей крестца», — приводятся в сообщении слова врача травматолога-ортопеда Видновской больницы Александра Сербинова.

Сообщается, что благодаря профессионализму медицинского персонала Ленинского округа уже на третьи сутки после операции пациентка смогла садиться. Параллельно с этим началась интенсивная программа реабилитации, включающая дыхательную гимнастику, разработку суставов, физиотерапию и психологическую поддержку. Спустя месяц после происшествия пациентка была выписана на амбулаторное лечение по месту жительства.

«Хочу выразить огромную благодарность своему врачу Александру Анатольевичу за своевременную помощь и всем, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать», — добавила пациентка Юлия Карпова.

Врачи прогнозируют, что через полтора-два месяца она сможет передвигаться на костылях, а уже через 4-5 месяцев она сможет полностью восстановить способность ходить самостоятельно. В настоящее время пациентка находится под постоянным наблюдением врачей. Ее состояние стабильное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.