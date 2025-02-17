Врачи Подмосковья вернули возможность ходить мужчине, попавшему в ДТП

Как выяснилось, летом прошлого года пациент возвращался домой на велосипеде, когда его сбила машина, из-за чего он упал с моста, приземлившись на обочину под ним. Проведя три часа в одиночестве, он пришел в сознание и начал звать на помощь, стараясь привлечь внимание водителей и прохожих, которые могли бы ему помочь. К счастью, один из прохожих, обернулся в ту сторону, откуда доносился слабый голос. Осознав всю серьезность ситуации, он вызвал скорую помощь. Когда мужчину доставили в больницу с множественными переломами и тяжелейшими травмами, его состояние внушало серьезные опасения. Он перенес три сложные операции, по завершению которых его направили в Электростальскую больницу для дальнейшей реабилитации.

«Пациент поступил к нам в начале года в лежачем состоянии, что, безусловно, усугубляло его ситуацию не только физически, но и психологически. Он не мог ходить и даже разгибать ногу. Важнейшим этапом стала работа с психологом, который поддерживал его в трудные моменты. Поначалу пациенту было сложно поверить в себя и переключить мысли на позитивный лад. Мы работали над тем, чтобы вдохновить его, помочь справиться с его страхами и неуверенностью. Начинали с простых упражнений, постепенно увеличивая нагрузку. Теперь, когда он уже шагает по коридорам нашего отделения с улыбкой на лице, я вижу, как он снова начинает доверять себе и своим силам», — рассказал заведующий реабилитационным отделением Садрутдин Шарапутдинович.

В рамках реабилитации пациенту был подобран индивидуальный план лечения, тщательно взаимодействовала мультидисциплинарная команда специалистов в составе: невролога, психолога, врача-реабилитолога, врача-травматолога, врача-физиотерапевта, массажиста и инструктора по лечебной физкультуре. Для реабилитации пациента применялось такое оборудование, как: тренажер для восстановления навыков вертикального стояния и балансирования, комплекс аппаратно-программный многоканальный программируемой электростимуляции мышц низкочастотным импульсным током, система электростимуляции для улучшения ходьбы и другое. Как показал пример пациента, важно не только восстановить физические функции, но и заново научить человека верить в себя и свои силы.

На данный момент пациент продолжает лечение и уже может самостоятельно пройти 150 метров без дополнительной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.