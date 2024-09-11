Врачи Подмосковья вернули к нормальной жизни мужчину с переломом основания черепа

Сложную операцию на головном мозге выполнили нейрохирурги Долгопрудненской больницы. Через микроскопическое отверстие в черепе они удалили гематому у 50-летнего мужчины с переломом основания черепа и ушибом головного мозга. Он получил травму, когда упал навзничь и ударился затылком на асфальт, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Компьютерная томография выявила внутримозговую гематому в правом полушарии мозжечка. Эта часть мозга участвует в координации движений, регуляции мышечного тонуса, сохранении позы и равновесия тела. Мозжечок расположен глубоко в задней части головного мозга, поэтому доступ хирурга к нему затруднен. Потребовалось нестандартное решение.

«Сначала мы провели консервативное лечение, чтобы преобразовать гематому из плотного сгустка в жидкость. Это позволило удалить ее с помощью канюли, полой тонкой иглы, через 5-миллиметровое отверстие в черепе. Через час после операции пациент самостоятельно купил себе стаканчик кофе из автомата на другом этаже хирургического корпуса», — рассказал заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

Пациент уже выписан домой. В дальнейшем ему предстоит пройти реабилитацию, после которой он вернется к обычной жизни.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.