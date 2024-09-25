Врачи Подмосковья удалили у мужчины опухоль на губе

В Пушкинскую клиническую больницу им. проф. Розанова В. Н. поступил 76-летний мужчина с жалобами на болезненное новообразование на губе — округлый шероховатый участок размером чуть более 2 см. Его поверхность выпячивалась, беспокоила сухостью и жжением, часто травмировалась во время еды, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы диагностировали веррукозную лейкоплакию. Пациенту требовалась операция. В технике клиновидной резекции за полчаса под местной анестезией удалили образование. Отправили его на гистологию. В зависимости от ее результатов назначим лечение», — рассказал челюстно-лицевой хирург Владимир Савин.

Лейкоплакия — это предраковое заболевание. Оно может развиться из-за хронического воспаления слизистой оболочки: рта, пищевода, дыхательных путей, шейки матки и других органов. Провоцирующими факторами могут быть курение, воздействие едких веществ, постоянное травмирование. Через несколько дней пациента выписали домой. После заживления на его губе не будет шрама.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.