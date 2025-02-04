Врачи Подмосковья удалили у мужчины 3-сантиметровую межпозвоночную грыжу

В Красногорскую больницу поступил 55-летний мужчина с жалобами на сильную боль в пояснице даже в положении лежа. Из-за нее он практически не мог ходить. Пациент рассказал, что боль в спине беспокоила его давно, но обострилась около месяца назад. Долгое время мужчина отказывался от операции и безуспешно лечился обезболивающими препаратами и массажем, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Проведенная диагностика выявила разрушение межпозвоночного диска, из-за чего его ядро вышло наружу в виде 3-сантиметровой грыжи.

«Специалисты нашего отделения выполнили микрохирургическую операцию, в ходе которой удалили поврежденную часть межпозвоночного диска вместе с грыжей. При этом оставили кольцевую часть диска, которая в дальнейшем заполнится рубцовой тканью. На следующие сутки пациент уже самостоятельно вставал и ходил, болевой синдром почти полностью прошел», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Николай Карпов.

Врач также отметил, что грыжи межпозвонковых дисков появляются, как правило, из-за слабости мышц, выпрямляющих спину. Спровоцировать болезнь могут поднятие тяжестей из положения в наклоне, скручивающие движения в поясничном отделе, в том числе с нагрузкой. Хорошей профилактикой являются регулярные занятия физкультурой, плаванием, йогой.

Мужчина прошел реабилитацию под наблюдением специалистов Красногорской больницы, выписан домой на амбулаторное лечение и вернулся к привычной жизни.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.