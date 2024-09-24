Врачи Подмосковья удалили у юной пациентки кисту с волосами, хрящами и костями

В гинекологическое отделение Подольского роддома поступила 17-летняя девушка для проведения операции по удалению дермоидной кисты яичника. Новообразование обнаружили в ходе обследования ранее. До этого момента заболевание протекало бессимптомно, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Дермоидная киста — это доброкачественная опухоль, которая формируется из эмбриональной ткани. Она представляет собой округлое образование с плотными стенками, содержимое которого может быть жидким или плотным с включением волос, ногтей, жировой ткани и даже зубов. Это разнообразие объясняется тем, что дермоидные кисты развиваются из клеток, способных трансформироваться в любой тип ткани.

«Мы успешно удалили кисту. Она содержала волосы, жировую, хрящевую и костную ткани. Операция была щадящая, сохранили целостность здоровых тканей. В будущем девушка сможет стать мамой», — рассказала врач-акушер-гинеколог Лариса Царенко.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Ей рекомендованы регулярные профилактические осмотры у гинеколога.

Специалисты Подольского родильного дома ежегодно выполняют более 8 тысяч гинекологических операций.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.