Врачи Подмосковья удалили тромб из сердечной артерии у пациента в сознании

В Люберецкую больницу поступил 39-летний мужчина с резкими болями за грудиной, одышкой и пониженным давлением. Проведенная диагностика выявила у него острый инфаркт, а также множественные повреждения сосудов, ведущих к сердцу. В одной из артерий тромб полностью перекрывал доступ крови к сердечной мышце. Это грозило необратимой гибелью обескровленных участков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациенту потребовалось срочная операция. Сначала мы удалили тромб. Затем восстановили проходимость артерии с помощью специальной конструкции — стента. Это эластичная сетчатая трубочка, которая поддерживает стенки кровеносного сосуда в нормальном состоянии. Операция прошла успешно и заняла менее часа. Все это время пациент находился в сознании и уже на операционном столе почувствовал себя лучше. Через три недели мы провели мужчине вторую подобную операцию по восстановлению проходимости другой артерии», — рассказал заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Михаил Кричман.

Сейчас пациента уже выписали домой под наблюдение врача-кардиолога поликлиники.

Врачи напоминают, что при появлении боли в груди, одышки, головокружения, резкого изменения артериального давления и других симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.