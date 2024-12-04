Врачи Подмосковья удалили с кисти пациентки саркому размером с шайбу

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 83-летняя женщина с гигантской опухолью мягких тканей кисти левой руки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Появление новообразования она заметила два года назад, но к врачу не обращалась. Только после того, как опухоль захватила практически всю кисть и стала мешать в повседневной жизни, пациентка обратилась за помощью. Проведенное обследование выявило у женщины саркому.

Опухоль занимала всю область второго и третьего пальцев. Они были поглощены ею, поэтому спасти их было невозможно. В ходе хирургического вмешательства удалили два пальца вместе с опухолью, чтобы предотвратить метастазирование. Благодаря использованию новейшего оборудования и современных стандартов лечения удалось сохранить двигательную функцию кисти.

Операция прошла успешно, а послеоперационный период — без осложнений. Если бы пациентка не обратилась за помощью, то могла бы погибнуть. Женщину уже выписали домой под амбулаторное наблюдение онколога по месту жительства. Она вернулась к привычной жизни.

Специалисты напоминают, что своевременное обращение к врачу позволяет вовремя обнаружить заболевание, начать лечение и предотвратить осложнения и трагические последствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.