Врачи Подмосковья удалили подростку крупную остеохондрому ноги

Пятнадцатилетний юноша обратился в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с твердым новообразованием в области малоберцовой кости. В ходе обследования врачи диагностировали остеохондрому — доброкачественную опухоль, размеры которой достигали 9х8х8 см.

По словам врача-травматолога-ортопеда Сергея Хохлова, такие опухоли часто обнаруживают случайно, поскольку на ранних стадиях они не вызывают боли или дискомфорта. Это позволяет новообразованию вырасти до значительных размеров и даже привести к деформации костей. Единственным методом лечения является хирургическое вмешательство.

В ходе операции специалисты полностью удалили опухоль в пределах здоровой костной ткани. После лечения пациента выписали домой для амбулаторного наблюдения. Функция ноги полностью сохранена, и через три недели реабилитации подросток сможет вернуться к обычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.