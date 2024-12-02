Врачи Подмосковья удалили мужчине тромб, закупоривший подключичную артерию

В региональный сосудистый центр Воскресенской больницы в тяжелом состоянии поступил 62-летний пациент с жалобами на головокружение, шаткость при ходьбе, онемение в правой руке. Также выяснилось, что мужчина страдал от атеросклероза — хронического заболевания, при котором в артериях могут появляться холестериновые бляшки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В результате обследований врачи выявили у него тромб, который полностью закупорил подключичную артерию. Это один из самых больших сосудов организма, снабжающий верхнюю часть правой половины туловища, в том числе мозг. Ситуация грозила развитием инсульта, потерей конечности и возможным летальным исходом.

Пациенту провели экстренную операцию — тромбоэкстракцию, удалили тромб длиною 5 см и диаметром около 8 мм, а затем выполнили стентирование сосуда. Сложность вмешательства заключалась в нетипичном расположении артерий у пациента, а также в массивности тромба. Операция проведена эндоваскулярно с помощью ангиографической установки. Преимущество данной методики заключается в том, что она выполняется без разрезов и наркоза.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его рука полностью функционирует и сохранила чувствительность. В ближайшее время он будет выписан на амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.