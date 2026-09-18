Врачи Подмосковья удалили добавочный палец у ребенка

Родители ребенка с врожденной аномалией развития кисти обратились в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. У пациента выявили добавочный палец. После обследования врачи определили тактику лечения и назначили плановую операцию.

Травматологи-ортопеды удалили добавочный палец и выполнили пластику пястно-фалангового сустава. Это позволило восстановить анатомически правильное строение сустава и создать условия для полноценной работы кисти.

«В раннем возрасте такие операции также помогают предупредить развитие у пациента психологических трудностей», — рассказала травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.

Операция прошла успешно. Ребенка выписали из стационара в удовлетворительном состоянии, он продолжит амбулаторное лечение по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.