Врачи Подмосковья спасли зрение юноше с ожогом глаз от средства для чистки труб

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 16-летний юноша с жалобами на сильную боль в глазах из-за попадания в них средства для очистки труб. Проведенное обследование выявило термохимический ожог глаз. Пациент получил травмы во время эксперимента с бытовой химией, к которому его подтолкнули популярные ролики из соцсетей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У юноши были повреждены оба глаза. Он получил ожог 2 степени, термохимические ожоги роговицы, конъюнктивы, кожи век и лица, часть ожога пришлась на шею. Требовалось немедленное устранение химикатов с поверхностей слизистых и кожи. Под наркозом врачи тщательно промыли места ожогов и обработали их антисептиком, чтобы предотвратить осложнения. Затем очистили ткани, поврежденные химическим веществом. Операция длилась 30 минут и прошла успешно. Зрение пациента восстановлено на 80%. После дальнейшего лечения прогнозируем полное восстановление зрительных функций», — рассказал лечащий врач Даниил Гулякин.

Сейчас юноша продолжает лечение в стационаре и готовится к выписке.

Врачи напоминают об опасности экспериментов с химикатами и взрывчатыми веществами. Часто они заканчиваются тяжелыми травмами и увечьями. Немедленное обращение за медицинской помощью в таких ситуациях поможет спасти жизнь и избежать осложнений. И не стоит доверять советам из соцсетей, поскольку часто их дают некомпетентные в вопросе люди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.