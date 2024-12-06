Врачи Подмосковья спасли женщину с разрушенной частью черепа из-за запущенного отита

В Орехово-Зуевскую больницу поступила 31-летняя женщина в состоянии комы и подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Проведенное обследование выявило гнойный отит, который стал причиной абсцесса и разрушения кости черепа за правым ухом, а также воспаления оболочки головного мозга — менингита. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы экстренно провели малотравматичную операцию, в ходе которой откачали 30 мл гнойной жидкости. В результате устранили воспалительные очаги в области среднего уха и головного мозга. Операция прошла успешно. После вмешательства сознание и речь у пациентки восстановились, тошнота прошла. Затем мы провели необходимое лечение для предупреждения рецидива и осложнений. Без своевременной медицинской помощи женщина могла погибнуть», — рассказал врач-нейрохирург регионального сосудистого центра Сардорбек Сабиров.

В настоящее время пациентка выписана на амбулаторное лечение и вернулась к обычной жизни.



За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.