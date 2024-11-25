Врачи Подмосковья спасли ребенка с врожденной кишечной непроходимостью

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик весом 3 900 грамм с систематическим срыгиванием после кормления. Проведенная диагностика выявила редкий врожденный порок развития кишечника — непроходимость 12-перстной кишки, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты отмечают, что такая патология требует оперативного лечения в короткие сроки после рождения. Это связано с тем, что из-за частой рвоты ребенок теряет жидкость и электролиты. Также есть риск вдыхания рвотных масс, что может привести к тяжелой форме пневмонии, которая трудно поддается лечению.

«При данной патологии накладывается анастомоз — кишка сшивается с одноименной кишкой в обход поджелудочной железы. Оперативное лечение проводилось лапароскопически через 3 миниатюрных прокола. Такой подход является наиболее современным и высокотехнологичным. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Хирурги устранили аномалии развития 12-перстной кишки, восстановили ее проходимость и правильное анатомическое положение. Ребенок будет жить нормальной жизнью без каких-либо последствий врожденного порока развития», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных, к. м. н. Михаил Рехвиашвили.

В настоящее время ребенок выписан домой с полным выздоровлением. Он питается и развивается соответственно возрасту.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.