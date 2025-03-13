Врачи Подмосковья спасли подростка с воронкообразной грудной клеткой

В детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля проведена сложнейшая операция 15-летнему мальчику с воронкообразной грудной клеткой, осложненной сильным смещением сердца. Любое неосторожное движение могло повредить жизненно важный орган, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Операция по исправлению воронкообразной грудной клетки требует наличия квалифицированных хирургов со специфическими навыками в области грудной хирургии и опытом выполнения таких процедур. Чтобы минимизировать риски, врачи провели операцию в два этапа. Сначала с помощью торакоскопии был создан безопасный «туннель», позволивший избежать контакта с сердцем. Затем были установлены две корректирующие пластины, которые подросток будет носить в течение 4 лет», — подчеркнул заведующий отделением детской хирургии № 2 Никита Степаненко.

Операция прошла успешно, и в настоящее время пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. За все время работы в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля уже проведено более 30 таких операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.