Врачи Подмосковья спасли пациентку с венозными аномалиями

В сосудистый центр Орехово-Зуевской больницы обратилась 34-летняя женщина с жалобами на сильные боли внизу живота, усиливающиеся к вечеру, которые практически не снимались обезболивающими, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врачи выявили у пациентки венозные аномалии. Из-за сдавливания подвздошной вены отток крови из левой ноги шел через малый таз, что и послужило причиной варикозного расширения вен малого таза.

«Пациентке было проведено малоинвазивное оперативное лечение — эмболизация варикозных вен с помощью специальных микроспиралей, установлен стент. Это позволило перекрыть кровоток по проблемным участкам вены и восстановить нормальное кровоснабжение органов», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.

На сегодняшний день пациентка уже выписана домой, но продолжает наблюдаться в сосудистом центре.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.