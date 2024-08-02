Врачи Подмосковья спасли пациента с тромбом длинной 11 см

В МОНИКИ им. Владимирского поступил 76-летний мужчина с жалобами на тянущие боли в правых отделах живота и отек правой ноги. При проведении исследований у пациента был выявлен флотирующий или подвижный тромб длинной 11 см в просвете нижней полой вены, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нижняя полая вена — самая крупная в организме, она располагается в брюшной и грудной полостях и впадает в правое предсердие. В любой момент тромб мог мигрировать в правые отделы сердца, а затем в легочную артерию и ее ветви. В случае флотирующих тромбов — предельно важна своевременная и точная диагностика с использованием информативных неинвазивных методов. Ультразвуковое дуплексное сканирование — один из самых современных методов исследования кровообращения нижних конечностей, позволяющий отследить даже самые незначительные отклонения от нормы», — рассказала заведующая отделением клинической функциональной диагностики МОНИКИ им. Владимирского Евгения Ещерекоева.

В отделении сосудистой хирургии МОНИКИ им. Владимирского пациенту провели тромбэктомию — удаление тромба с последующей установкой специальной ловушки-фильтра, которые были выполнены малоинвазивным методом. Для выполнения операции использовался доступ через яремную вену, через которую был проведен катетер для удаления тромба. Затем пациенту был установлен кава-фильтр, устройство, позволяющее предотвратить попадание тромбов в легочную артерию при возможном прогрессировании заболевания.

«Мы выполнили удаление крупного 11-сантиметрового тромба. Такие тромбы называются «тромб-убийца», так как отрыв и попадание такого крупного тромба в легочную артерию приводит к быстрой и неминуемой смерти. Далее, в нижнюю полую вену было установлено защитное устройство — кава-фильтр, который улавливает тромбы и предотвращает их попадание в сердце и легочную артерию», — рассказал хирург отделения рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ им. Владимирского Максим Капранов.

Благодаря малоинвазивному методу проведения хирургического вмешательства, пациенту потребовалось гораздо меньше времени на реабилитацию. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.