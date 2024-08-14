Врачи Подмосковья спасли пациента с опухолью челюсти

В отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского поступил 19-летний юноша с амелобластомой — опухолью нижней челюсти, что причиняло ему сильный дискомфорт в повседневной жизни. Это доброкачественная опухоль, которая развивается из зубообразующих тканей и часто характеризуется медленным безболезненным ростом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы выполнили резекцию, то есть удалили фрагмент нижней челюсти с образованием и замещением дефекта малоберцовым аутотрансплантатом из собственной кости пациента. Мы применяли сложную технику микрохирургического сосудистого анастомоза, то есть сшивали отдельные сосуды между собой и создавали устойчивое кровоснабжение пересаженного трансплантата для того, чтобы он не рассосался в будущем. Операция длилась 10,5 часов и прошла успешно», — рассказал заведующий отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский.

На данный момент молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан. Данная методика операции позволила удалить новообразование и заместить сформировавшийся дефект костным трансплантатом, тем самым обеспечив полное восстановление функций и эстетики.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.



«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.