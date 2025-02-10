Врачи Подмосковья спасли от голодной смерти 45-килограммового мужчину

В Люберецкую больницу обратился пациент 39 лет с жалобами на отрыжку, постоянное чувство тяжести в желудке, ноющие боли и непроходимость пищи. Оказалось, что мужчина в течение 20 лет безуспешно лечил язвенную болезнь таблетками и диетами, но откладывал необходимую ему операцию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Рубцово-язвенная деформация привела к непроходимости, когда переваренная пища не поступала из желудка в кишечник, а сам желудок в результате переполнения едой растянулся и увеличился в размерах в два раза. Мужчина похудел до 45 килограммов, потому что пища не усваивалась, испытывал жуткие боли и голодал. И только после того, как жена поставила ему ультиматум о разводе, он согласился на операцию.

«Язвенный процесс был сильно запущен. В рубцовую деформацию была вовлечена головка поджелудочной железы, нам предстояло отделить ее от видоизмененной 12-перстной кишки. В результате операции мы выполнили это, удалили две трети желудка, поврежденного язвенной болезнью, а затем восстановили непрерывность пищеварительного тракта», — сказал заведующий хирургического отделения стационара № 1 Люберецкой областной больницы Олег Голяков.

На вторые сутки после успешно проведенной операции мужчина начал принимать пищу и по словам больного «испытывать удовольствие», поскольку ее прием теперь не сопровождается болями, отрыжкой и вздутием живота. Процесс пищеварения и выделения полностью восстановились. По прогнозам врачей, через полгода восполнится и дефицит массы тела, и человек вернется к полноценной жизни.

Голяков отметил, что бывают патологии, когда без хирургического лечения не обойтись и настоятельно советует не доводить себя до критического состояния, откладывая операцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.