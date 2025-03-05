Врачи Подмосковья спасли новорожденного с пороками сердца

В Подмосковье появился на свет ребенок с пороком сердца, однако в родильном доме не удалось установить точный диагноз. Вскоре мальчика перевели в перинатальный центр в Балашихе, где ему поставили два серьезных диагноза: «тотально аномальный дренаж легочных вен» и «коарктация аорты». Врачи перинатального центра сообщили о состоянии малыша специалистам Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, куда он был экстренно направлен на четвертый день жизни для дальнейшего оперативного лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждый из этих диагнозов является критическим отдельно. В данном случае у мальчика обнаружилась комбинация двух таких пороков, при этом вес ребенка составлял менее трех килограммов. Обычно легочные вены, по которым кровь оттекает от легких, впадают в левое предсердие, но у этого ребенка они впадали в печеночные вены. Коарктация аорты — это сужение аорты, главного сосуда. Мы провели ему радикальную операцию. В условиях искусственного кровообращения исправили коарктацию аорты и устранили аномальный дренаж. Операция прошла успешно», — сказал главный внештатный кардиохирург Московской области Андрей Свободов.

На данный момент с новорожденным все хорошо, его выписали домой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.