Врачи Подмосковья спасли новорожденного от заворота кишечника

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик с трудностями при кормлении: резким вздутием живота и постоянными срыгиваниями. Ребенок родился недоношенным на 31 неделе. Диагностика выявила у него аномалию — «незавершенный поворот кишечника», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На 11 неделе внутриутробного развития ребенка кишечник начинает поворачиваться против часовой стрелки для того, чтобы все его отделы в дальнейшем были свободно проходимы для пищи. Если этот процесс по какой-то причине нарушается, то положение кишечника формируется неправильно. Заболевание может сопровождаться трудностями вскармливания в раннем возрасте, а к одному году привести к кишечной непроходимости. Или же протекать бессимптомно в течение долгого времени и дать о себе знать уже в старшем возрасте, также вызвав острую кишечную непроходимость.

«В нашем случае заболевание скрывалось под маской трудностей вскармливания. Выявить его нам помогла рентгенологическая диагностика. Этот порок развития очень опасен, потому что протекает скрытно — ребенок может нормально есть и даже прибавлять в весе. Без хирургического вмешательства патология в любой момент может привести завороту кишки и ее некрозу. А это прямая угроза не только дальнейшему развитию ребенка, но и его жизни. Мы провели операцию через маленький разрез на животе. Полностью восстановили правильное положение и проходимость кишечника», — рассказала врач-детский хирург Татьяна Шишкина.

После операции ребенок прошел необходимую реабилитацию. В настоящее время он выписан домой под амбулаторное наблюдение по месту жительства. Мальчик усваивает полный объем питания, прибавил в весе и соответствует своим возрастным нормам. Благодаря операции он может жить обычной жизнью.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.