Врачи Подмосковья спасли мужчину с язвой желудка после праздничного застолья

В Люберецкую больницу поступил 58-летний мужчина с жалобами на острую боль в области живота, возникшую у него сразу после праздничного застолья. Проведенное обследование выявило у пациента прободную язву, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Язва вызвала развитие перитонита — жизнеугрожающего состояния, возникающего в результате воспаления брюшины. Развитие такой патологии может привести к летальному исходу. Как оказалось, у мужчины уже была язва, однако алкоголь и жирная пища, употребленные во время застолья, усугубили его состояние.

«Некоторые продукты, такие как кофе, алкоголь, острая и жирная пища, могут негативно влиять на состояние желудка и способствовать обострению язвы. Пациенту была выполнена лапароскопическая операция. При помощи трех небольших проколов мы иссекли язву и ушили образовавшееся 1,5-сантиметровое отверстие. Операция прошла успешно и заняла полчаса», — рассказал врач-хирург отделения хирургии стационара № 1 Люберецкой больницы Виктор Пыжов.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. В течение некоторого времени ему придется соблюдать диету, но после он сможет вернуться к привычному образу жизни.

Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на свой рацион и избегать продуктов, раздражающих желудок, так как это позволит предотвратить развитие негативных последствий для желудочно-кишечного тракта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.