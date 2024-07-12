Врачи Подмосковья спасли девушку с бамперным переломом

Молодая девушка не успела выйти из маршрутки, как поступила в МОДКТОБ с бамперным переломом. Бамперный перелом — это тяжелая высокоэнергетическая травма, для которой характерен перелом костей голени или бедра с образованием клиновидной формы отломков, возникающий вследствие удара бампером (или другим тупым предметом), сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для восстановления целостности кости был наложен аппарат Илизарова. Вышеупомянутый вид фиксации отломков оптимален для данного перелома. Через 6 недель наша пациентка сможет начать ходить, опираясь на обе ноги, но аппарат мы снимем через 4-6 месяцев, все будет зависеть от сроков восстановления кости», — прокомментировал врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Нестеренко.

Девушка чувствует себя удовлетворительно и уже выписана из стационара на амбулаторное лечение. Впереди пациента ждет восстановительный период и повторное оперативное лечение для удаления металлических фиксаторов.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.